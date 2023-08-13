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13.08.2023  09:33   Рита Парфенова

Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА

Останньої доби продовжувалися ворожі обстріли прикордонних та прифронтових населених пунктів Харківської області.

обстріл
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова, військові рф обстрілювали населені пункти  Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Зокрема під ворожим вогнем були Куп'янськ, Масютівка, Кислівка, Берестове, Уди, Стрілеча, Глибоке, Бударки та інші населені пункти.

За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 12 серпня 2023 року.

 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харків, хова, агрессия россии
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