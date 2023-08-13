Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА

Останньої доби продовжувалися ворожі обстріли прикордонних та прифронтових населених пунктів Харківської області.
Зокрема під ворожим вогнем були Куп'янськ, Масютівка, Кислівка, Берестове, Уди, Стрілеча, Глибоке, Бударки та інші населені пункти.
За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.
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