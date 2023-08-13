13.08.2023 09:56 Рита Парфенова

На Харківщині правоохоронці знайшли в автомобилі зброю

Працівники поліції викрили чоловіка у незаконному зберіганні боєприпасів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

За його словами, при перевірці автомобіля на блокпосту при в’їзді до Харкова працівники поліції виявили у 22-річного чоловіка гранати та набої калібру 5,45 мм.

Заборонені предмети вилучені. Проводяться першочергові слідчі дії.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби поліцейські Харківщини оперативно відреагували на 1189 повідомлень про правопорушення та події.