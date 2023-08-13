    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Із зони бойових дій на Харківщині евакуювали понад 100 дітей
13.08.2023  10:34   Рита Парфенова

Із зони бойових дій на Харківщині евакуювали понад 100 дітей

Поліцейські допомагають громадянам виїхати з Куп’янського району

ювенальні поліцейські Куп'янського районного відділу поліції допомогли вивезти з смт Куп'янськ-Вузловий бабусю з неповнолітньою онукою.
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Прліцію Харківськох області, 12 серпня працівники Куп'янського РВП евакуювали з міста Куп'янськ та смт Ківшарівка 190 осіб, з яких 105 дітей.

Також ювенальні поліцейські Куп'янського районного відділу поліції допомогли вивезти з смт Куп'янськ-Вузловий бабусю з неповнолітньою онукою. Їх передали представникам Червоного Хреста.

Всіх евакуйованих поліцейські доставили до більш безпечних місць, де громадянам надали всю необхідну допомогу.

Раніше писав, що на деокупованих територіях Куп'янського району Харківської області проходить обов'язкова евакуація населення.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  евакуація, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.08 Влада Обов'язкова евакуація оголошена у Куп'янському районі 09.08 Надзвичайні події На Харківщині можуть примусово евакуюювати сотні дітей та тисячі дорослих 29.07 Надзвичайні події На Харківщині вивезли на човні з-під обстрілів маленьку дитину з матусею
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 