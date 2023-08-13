Із зони бойових дій на Харківщині евакуювали понад 100 дітей

Поліцейські допомагають громадянам виїхати з Куп’янського району
Також ювенальні поліцейські Куп'янського районного відділу поліції допомогли вивезти з смт Куп'янськ-Вузловий бабусю з неповнолітньою онукою. Їх передали представникам Червоного Хреста.
Всіх евакуйованих поліцейські доставили до більш безпечних місць, де громадянам надали всю необхідну допомогу.
Раніше писав, що на деокупованих територіях Куп'янського району Харківської області проходить обов'язкова евакуація населення.
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