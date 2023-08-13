13.08.2023 10:34 Рита Парфенова

Із зони бойових дій на Харківщині евакуювали понад 100 дітей

Поліцейські допомагають громадянам виїхати з Куп’янського району

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Прліцію Харківськох області, 12 серпня працівники Куп'янського РВП евакуювали з міста Куп'янськ та смт Ківшарівка 190 осіб, з яких 105 дітей.

Також ювенальні поліцейські Куп'янського районного відділу поліції допомогли вивезти з смт Куп'янськ-Вузловий бабусю з неповнолітньою онукою. Їх передали представникам Червоного Хреста.



Всіх евакуйованих поліцейські доставили до більш безпечних місць, де громадянам надали всю необхідну допомогу.

Раніше писав, що на деокупованих територіях Куп'янського району Харківської області проходить обов'язкова евакуація населення.

