Давайте разом напишемо новий розділ в історії Харкова: привітання Ігоря Терехова з Днем будівельника

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем будівельника.
«Праця будівельників завжди мала величезне значення у формуванні долі Харкова, а сьогодні, з огляду на наслідки війни, — особливо.
Тож у цей день я не лише вітаю будівельників зі святом, а й закликаю їх сприймати нинішні труднощі як можливість створити нове і краще. Адже відновлення Харкова — не просто завдання, а обовʼязок, який ми маємо перед собою, перед нашими предками та майбутніми поколіннями.
І я вірю у вас, будівельники! Бо бачив вашу стійкість перед обличчям випробувань, непохитну любов до міста та рішучість подолати виклики.
Тож давайте разом напишемо новий розділ в історії Харкова, який розповідатиме про громаду, що відмовилася зазнавати поразок, і продемонструємо світові приголомшливі результати роботи людей, об’єднаних спільною метою», йдеться у привітанні.
Раніше РЕДПОСТ писав, що урочистий захід з нагоди Дня будівельника пройшов у Харкові.
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Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Без опадів.
У другу неділю серпня відзначається День будівельника.
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