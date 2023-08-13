13.08.2023 10:59 Рита Парфенова

Давайте разом напишемо новий розділ в історії Харкова: привітання Ігоря Терехова з Днем будівельника

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем будівельника.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов на своєму телеграм-каналі привітав представників будівельних професій зі святом:

«Праця будівельників завжди мала величезне значення у формуванні долі Харкова, а сьогодні, з огляду на наслідки війни, — особливо.



Тож у цей день я не лише вітаю будівельників зі святом, а й закликаю їх сприймати нинішні труднощі як можливість створити нове і краще. Адже відновлення Харкова — не просто завдання, а обовʼязок, який ми маємо перед собою, перед нашими предками та майбутніми поколіннями.



І я вірю у вас, будівельники! Бо бачив вашу стійкість перед обличчям випробувань, непохитну любов до міста та рішучість подолати виклики.



Тож давайте разом напишемо новий розділ в історії Харкова, який розповідатиме про громаду, що відмовилася зазнавати поразок, і продемонструємо світові приголомшливі результати роботи людей, об’єднаних спільною метою», йдеться у привітанні.

Раніше РЕДПОСТ писав, що урочистий захід з нагоди Дня будівельника пройшов у Харкові.