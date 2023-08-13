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13.08.2023  10:59   Рита Парфенова

Давайте разом напишемо новий розділ в історії Харкова: привітання Ігоря Терехова з Днем будівельника

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем будівельника.


РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов на своєму телеграм-каналі привітав представників будівельних професій зі святом:

«Праця будівельників завжди мала величезне значення у формуванні долі Харкова, а сьогодні, з огляду на наслідки війни, — особливо.

Тож у цей день я не лише вітаю будівельників зі святом, а й закликаю їх сприймати нинішні труднощі як можливість створити нове і краще. Адже відновлення Харкова — не просто завдання, а обовʼязок, який ми маємо перед собою, перед нашими предками та майбутніми поколіннями.

І я вірю у вас, будівельники! Бо бачив вашу стійкість перед обличчям  випробувань, непохитну любов до міста та рішучість подолати виклики.
 
Тож давайте разом напишемо новий розділ в історії Харкова, який розповідатиме про громаду, що відмовилася зазнавати поразок, і  продемонструємо світові приголомшливі результати роботи людей, об’єднаних  спільною метою», йдеться у привітанні.

Раніше РЕДПОСТ писав, що урочистий захід з нагоди Дня будівельника пройшов у Харкові.

 

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  ігор терехов, харків
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