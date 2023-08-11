11.08.2023 20:29 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов нагородив кращих будівельників міста

Урочистий захід з нагоди Дня будівельника пройшов у Харкові.



Ігор Терехов нагородив кращих будівельників міста



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов, вітаючи будівельників із професійним святом, підкреслив важливу роль працівників цієї сфери у воєнний час: вони брали активну участь у будівництві фортифікаційних споруд, а тепер відновлюють пошкоджене житло та об'єкти критичної інфраструктури міста.

«Я дякую вам за те, що ми можемо пишатися нашим Харковом! До війни ми разом реконструювали Центральний парк, Саржин Яр, сад імені Шевченка, зоопарк і реалізували чимало інших, великих і не дуже, але не менш значущих для харків'ян проєктів. І я глибоко впевнений, що завдяки вам ми зробимо Харків ще кращим та комфортнішим після війни. Тим більше, що ви вже відновлюєте будинки та інфраструктуру. Ви даєте можливість людям повернутися додому. Попереду багато роботи, але нам все це під силу!» - зазначив у вітальному слові Ігор Терехов.

Більше ста працівникам будівельної сфери мер вручив Почесні грамоти виконавчого комітету Харківської міської ради та Подяки міського голови.