11.08.2023 21:04 Дмитро Колонєй
НБУ змінив умови використання терміналів
Пом’якшені вимоги до здійснення платіжних операцій з готівкою через ПТКС
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Нацбанк України, змінив вимоги до надавачів платіжних послуг під час виконання операцій із внесення готівки через термінал.
-
Відтепер не потрібно підтверджувати за допомогою мобільного телефона здійснення платіжної операції з готівкою через ПТКС, якщо йдеться про: внесення готівки через ПТКС для поповнення рахунку, до якого випущено платіжну картку, за умови одночасного дотримання кількох умов (зокрема в разі забезпечення ПТКС її зчитування та подальшого коректного введення ПІН-коду картки або підтвердження операції банком – емітентом картки); оплату послуг мобільного зв’язку на суму, що не перевищує 200 гривень (протягом одного місяця за один номер мобільного телефону) в межах одного надавача платіжних послуг.
-
Уточнені вимоги щодо використання одноразового пароля під час здійснення операцій з унесення готівки, зокрема зобов’язав надавачів платіжних послуг вживати заходів щодо унеможливлення отримання іншими особам одноразового пароля, який використовується для підтвердження операції.
Такі зміни розраховані на підвищення прозорості операцій на платіжному ринку та мінімізацію можливостей їх використання у протиправних цілях.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0