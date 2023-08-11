Стало відомо, коли в Україні піднімуть мінімальну зарплату

Коли це планують зробити та у якій мірі вона стане вище, відомо з законопроекту українського парламенту.
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Чудово вдаватимуться будь-які справи, в яких треба думати головою. Проте область почуттів та емоцій тимчасово відступить на другий план – як і все, що суперечить суворим законам логіки.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. З ранку і до пізнього вечора йтиме дощ із грозою.
11 серпня у Харкові (в різні роки) відкрилися для пасажирів станції на двох лініях метрополітену.
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