11.08.2023 19:57 Дмитро Колонєй

Стало відомо, коли в Україні піднімуть мінімальну зарплату

Коли це планують зробити та у якій мірі вона стане вище, відомо з законопроекту українського парламенту.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Верховну Раду Україні, у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який передбачає підвищення мінімальної заробітної плати протягом 2023 року. Мінімалку планується збільшити з 6 700 грн до 8 918 грн уже в жовтні.

Проект закону 8431 опублікований на сайті Верховної Ради України.

Відповідно до законопроекту, пропонується підвищення мінімальної зарплати з 1 жовтня 2023 року – до 8 918 грн.

В свою чергу Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальну зарплату з 6700 гривень до 7651 гривні у 2024 році, що відповідає 14%. Також Мінекономіки пропонує підвищити розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду єдиної тарифної сітки з 2893 гривень до 3443 гривень.

Мінімальну зарплатню в Україні отримують понад 1,4 мільйона громадян.