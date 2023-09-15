15.09.2023 16:28 Дмитро Колонєй

Кабмін затвердив бюджет та майбутню мінімальну зарплату

Стало відомо, коли зміниться мінімальна зарпата та її розмір .



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на News Wall, бюджет затверджено Кабінетом міністрів, він готовий до першого читання і вже сьогодні буде зареєстрований у парламенті під номером 10000. Показники вже відомі:

власні доходи становитимуть 1 трлн. 560 млрд. гривень;

на оборону і безпеку виділено 1 трлн. 685 млрд. (це на 113 мільярдів гривень більше, ніж у поточному році);

соціальна сфера – 469 млрд;

видатки загального фонду – 3 трлн. 108 млрд;

освіта – 179 млрд;

медицина – 202 млрд.

Потрібно зазначити, що в проєкті бюджету виділено більш ніж удвічі більше коштів на підтримку ветеранів. У 2022 році ця сума становила 6,8 млрд, а в новому документі передбачено 14,3 млрд.

Також уже відомо, що протягом наступного року двічі буде підвищено мінімальну зарплату – з 1 січня вона становитиме 7100 гривень, а з 1 квітня – 8000 гривень.

З 1 січня 2023 року також буде підвищено мінімальний прожитковий рівень – він становитиме 2920 гривень. Відомо, що в новому документі нічого не йдеться про підвищення податків – найімовірніше, наступного року підвищення не буде.