15.09.2023 16:28 Дмитро Колонєй
Кабмін затвердив бюджет та майбутню мінімальну зарплату
Стало відомо, коли зміниться мінімальна зарпата та її розмір .
РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на News Wall, бюджет затверджено Кабінетом міністрів, він готовий до першого читання і вже сьогодні буде зареєстрований у парламенті під номером 10000. Показники вже відомі:
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власні доходи становитимуть 1 трлн. 560 млрд. гривень;
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на оборону і безпеку виділено 1 трлн. 685 млрд. (це на 113 мільярдів гривень більше, ніж у поточному році);
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соціальна сфера – 469 млрд;
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видатки загального фонду – 3 трлн. 108 млрд;
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освіта – 179 млрд;
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медицина – 202 млрд.
Потрібно зазначити, що в проєкті бюджету виділено більш ніж удвічі більше коштів на підтримку ветеранів. У 2022 році ця сума становила 6,8 млрд, а в новому документі передбачено 14,3 млрд.
Також уже відомо, що протягом наступного року двічі буде підвищено мінімальну зарплату – з 1 січня вона становитиме 7100 гривень, а з 1 квітня – 8000 гривень.
З 1 січня 2023 року також буде підвищено мінімальний прожитковий рівень – він становитиме 2920 гривень. Відомо, що в новому документі нічого не йдеться про підвищення податків – найімовірніше, наступного року підвищення не буде.
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