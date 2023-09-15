15.09.2023 15:54 Рита Парфенова

Укриття Харкова забезпечені водою

У стаціонарних та тимчасових укриттях Харкова фахівці водоканалу завершили комплексне відновлення комунікацій

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал», усього підготовлено 2250 місць для укриття харків'ян у разі виникнення різних нештатних ситуацій.



Зокрема, бригади управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» закінчують облаштування бомбосховища на вулиці Молочній, 20.



Як повідомив начальник управління Валерій Харлан, за цією адресою провели капітальний ремонт систем водопостачання та водовідведення.



«Споруда капітальна, але давно не використовувалася за призначенням. Наші майстри перевірили всі комунікації, замінили 60 метрів зношених трубопроводів холодної води на сучасні пластикові, встановили нову сантехніку та санвузли. Надалі за цією адресою плануємо підтримувальні та профілактичні роботи. Усі міські бомбосховища обладнані так само, у них створено максимально комфортні умови для перебування людей у разі обстрілу чи інших непередбачених ситуацій», - зазначив Валерій Харлан.



За його словами, значні ремонти проведено також у всіх виділених тимчасових укриттях. Установка кранів холодної води та сухе приміщення – обов'язкова умова, яку дотримуємось та виконуємо. У підвалах, де дозволяють технічні умови, обладнані і санвузли.



Валерій Харлан звернувся до харків'ян із проханням не шкодити та не красти комунікації у укриттях, адже ці приміщення спеціально створені для захисту людей під час повітряної тривоги.



«Наші ремонтники тримають на контролі та перевіряють укриття, але крім цього щодня виконують понад 300 заявок від споживачів на усунення різних аварійних ремонтів. Тому, якщо ви помітили пошкодження на внутрішньобудинкових системах у укриттях або підтоплення підвалу, зателефонуйте 15-33 та повідомте адресу та причину звернення, це значно прискорить ліквідацію аварії», - наголосив начальник управління.



«Наші ремонтники тримають на контролі та перевіряють укриття, але крім цього щодня виконують понад 300 заявок від споживачів на усунення різних аварійних ремонтів. Тому, якщо ви помітили пошкодження на внутрішньобудинкових системах у укриттях або підтоплення підвалу, зателефонуйте - 15-33 та повідомте адресу та причину звернення, це значно прискорить ліквідацію аварії», - наголосив начальник управління.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у неділю, 17 вересня, буде знеструмлено частину Новобаварського району.