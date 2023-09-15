15.09.2023 15:39 Дмитро Колонєй

У Основ’янському районі харківські тепловики підготували до опалювального сезону всі будинків

Про це розповіли у КП «Харківські теплові мережі».

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківські теплові мережі», за словами начальника Основ’янської філії Владислава Тимофєєва, у районі завершується літня ремонта кампанія - триває останнє перекладання ділянки магістральної мережі у Основ’янська філія пров. Лопатинському.

головною ознакою літньої ремонтної кампанії став саме капремонт внутрішньобудинкових систем, що дуже важливо для старих багатоповерхівок у центрі міста.

Загалом у районі замінили системи подачі тепла та гарячої води в будинках за 33-ма адресами. В одному з них, на вул. Георгія Тарасенка, за зверненням мешканців за добу відновили систему під'їзного опалення та замінили теплообмінне обладнання в підвалі будинку.

Також у будинку на вул. Молочній, мешканці якого скаржилися взимку на якість опалення, відновили всю систему тепло- та гарячого водопостачання, встановивши нові підвальні комунікації та стояки у квартирах.

Філія підготувала до опалювального сезону всі 411 будинків.