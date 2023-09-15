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15.09.2023  15:39   Дмитро Колонєй

У Основ’янському районі харківські тепловики підготували до опалювального сезону всі будинків

Про це розповіли у КП «Харківські теплові мережі».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на  КП «Харківські теплові мережі», за словами начальника Основ’янської філії Владислава Тимофєєва, у районі завершується літня ремонта кампанія - триває останнє перекладання ділянки магістральної мережі у Основ’янська філія пров. Лопатинському. 
 
головною ознакою літньої ремонтної кампанії став саме капремонт внутрішньобудинкових систем, що дуже важливо для старих багатоповерхівок у центрі міста.
 
 
Загалом у районі замінили системи подачі тепла та гарячої води в будинках за 33-ма адресами. В одному з них, на вул. Георгія Тарасенка, за зверненням мешканців за добу відновили систему під'їзного опалення та замінили теплообмінне обладнання в підвалі будинку.
 
 
Також у будинку на вул. Молочній, мешканці якого скаржилися взимку на якість опалення, відновили всю систему тепло- та гарячого водопостачання, встановивши нові підвальні комунікації та стояки у квартирах.
 
Філія підготувала до опалювального сезону всі 411 будинків.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, опалювальний сезон, харків
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