У неділю відключать світло в одному з районів Харкова: список адрес

У неділю, 17 вересня, буде знеструмлено частину Новобаварського району.
Також у цей час будуть знеструмлені Харківська загальноосвітня санаторна школа №9 та дошкільний навчальний заклад №286.
Комментариев: 0
День сприяє спілкуванню, знайомствам, проте може виникати спокуса прийняти бажане за дійсне, тож від радикальних кроків краще утриматися.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Дощ йтиме весь час. Удень він посилиться, а до вечора послабшає.
15 вересня 1885 року відбулося офіційне відкриття Харківського практичного технологічного інституту.
влажность:
давление:
ветер: