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15.09.2023  15:18   Рита Парфенова

У неділю відключать світло в одному з районів Харкова: список адрес

У неділю, 17 вересня, буде знеструмлено частину Новобаварського району.


Фото з відкритих джерел
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
Причина відключення – проведення ремонтних робіт.
 
У зв'язку з цим 17 вересня, з 06:30 до 17.00 буде знеструмлено частину споживачів Новобаварського району м. Харкова, а саме наступні ділянки:
  • вул. Архангельська, б. 1-53,
  • вул. Джутова, б. 1-50,
  • пров. Джутовий, б. 1-18,
  • пр. Дзюби, б. 2-32,
  • в-зд Катаєва, б. 1-7,
  • вул. Катаєва, б. 3-28,
  • вул. Конопляна, б. 1-39,
  • в-зд Конопляний, б. 1-10,
  • пр-зд Конопляний, б. 2-26,
  • пров. Конопляний, б. 1-8,
  • в-зд Магістральний, б. 1-6,
  • пров. Маргариновий, б. 2-44,
  • пр. Ново-Баварський, б. 121,123,125, 131-143,
  • пров. Новоконопляний, б. 1-8,
  • вул. Соняшникова, б. 31-78,
  • в-зд. Соняшниковий, б. 1-7,
  • пров. Соняшниковий, б. 1-11,
  • пр-зд Травневий, б. 1-17,
  • вул. Ушинського, б. 1-122,
  • пров. Ушинського, б. 1-68.

Також у цей час будуть знеструмлені Харківська загальноосвітня санаторна школа №9 та дошкільний навчальний заклад №286.

Источник:   АТ «Харківобленерго»
 Тэги:  відключення світла, харків
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