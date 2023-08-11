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11.08.2023  19:22   Дмитро Колонєй

Загарбники намагалися наступати на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 11 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Намагалися наступати на Харківщині окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 2 населених пункта Харківщини: Одноробівка, Уди.
  • На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки та Іванівки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Першотравневого Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них  Куп’янськ, Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне Харківської області.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 11 серпня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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