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11.08.2023  09:14   Рита Парфенова

Обстріли Харківщини з боку росіян забрали життя 60-річної жінки

Три чоловіка, у тому числі 14-річний хлопчик, отримали травми внаслідок ворожих обстрілів населених пунктів Харківщини минулої доби.

обстріли Харківщини

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, військові рф протягом доби вели масовані обстріли населених пунктів 5 районів області – Куп'янського, Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Ізюмського.

Внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Подоли Куп'янського району зруйновано будинок. Загинула жінка 60 років. Чоловік 60 років госпіталізований з пораненням середньої тяжкості.

У селі Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджено приватний будинок. Зазнав поранення 73-річний чоловік. Отримав допомогу на місці, госпіталізації не потребував.

У селі Кучерівка Куп'янського району від обстрілів сталася лісова пожежа. У Куп’янську пошкоджено 2 багатоквартирних будинки та гараж.

У cелі Степове Ізюмського району ударом керованої авіабомби пошкоджено приватний будинок.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 10 серпня 2023 року.

 

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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