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10.08.2023  20:34   Дмитро Колонєй

Ворог з мінометів та артилерії обстріляв Харківщину

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 10 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Обстріляли з мінометів та артилерії Харківщину окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 5 населених пунктів Харківщини: Уди, Гур’їв Козачок, Одноробівка, Стрілеча, Охримівка.
  • На Куп’янському напрямку противник з артилерії і мінометів обстріляв 6 населених пунктів Харківщини: серед них Кам’янка, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Голубівка, Куп’янськ Харківської області.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 10 серпня 2023 року.
 
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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