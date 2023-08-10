Ворог з мінометів та артилерії обстріляв Харківщину

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 10 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Комментариев: 0
Якщо ви хотіли заручитися чиїмось заступництвом, найлегше зробити це саме сьогодні: люди із задоволенням відчуватимуть свою значущість, виконуючи роль порадника чи опікуна.
Небо, ясне у Харкові вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора.
Сьогодні прихильники відновлюваних джерел енергії відзначають свято екологічно чистого палива.
влажность:
давление:
ветер: