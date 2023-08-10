У Харкові до кінця 2023 року зачинили пішохідний перехід на станції метро «Перемога»

Рішення щодо закриття переходу прийняв Департамент інфраструктури Харкова.
Вказані роботи будуть проводитися відповідно до Наказу Департаменту інфраструктури Харківської міської ради від 09.08.2023 р. №310 «Про тимчасове закриття для користування пішохідного переходу на станції «Перемога» Харківського метрополітену».
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