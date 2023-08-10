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10.08.2023  20:00   Дмитро Колонєй

У Харкові до кінця 2023 року зачинили пішохідний перехід на станції метро «Перемога»

Рішення щодо закриття переходу прийняв Департамент інфраструктури Харкова.


У Харкові до кінця 2023 року зачинили пішохідний перехід на станції метро «Перемога»
Як повідояляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент інфраструктури, міжвестибюльний пішохідний перехід на станції «Перемога» буде зачинено для користування пасажирів з 10 серпня по 31 грудня 2023 року у звʼязку з необхідністю проведення ремонтних робіт.

Вказані роботи будуть проводитися відповідно до Наказу Департаменту інфраструктури Харківської міської ради від 09.08.2023 р. №310 «Про тимчасове закриття для користування пішохідного переходу на станції «Перемога» Харківського метрополітену». 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про виток газу та заборону, через це проїзду на місяць.
 

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  метро, ремонт, харків
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