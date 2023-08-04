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04.08.2023  15:33   Дмитро Колонєй

Аварія з газом обмежить на місяць рух по вулиці у центрі Харкова

Про обмеження розповіли у Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент будівництва та шляхового господарства з 4 серпня до 4 вересня 2023 року обмежений рух транспорту на вул. Мироносицькій, в районі будинку №61,та вул. Алчевських, в районі будинку №56, обмежений до 4 вересня.
 
Це пов’язано з проведенням аварійних робіт з ліквідації витоку газу.
 
Пропуск транспорту здійснюється вільною від виконання робіт смугою.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що маршрут двох харківських автобусів змінено до осені.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  аварія, заборона руху, харків
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