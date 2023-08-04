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04.08.2023  15:15   Віталій Хінєвіч

Холерний вібріон виявили в Основ’янському водоймищі у Харкові

Влітку у багатьох водоймах Харківської області наявні сприятливі умови для розмноження збудників інфекційних захворювань, в тому числі особливо небезпечних інфекцій – таких, як холера.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.
 
З метою недопущення епідемічних ускладнень з холери фахівцями ДУ «Харківський ОЦКПХ МОЗ» щорічно з 1 червня  по 30 вересня проводиться моніторинг розповсюдження холерного вібріону у воді відкритих водойм.
 
У серпні при дослідженні води з Основ’янського водоймища виділено культуру патогенного холерного вібріону.
 
Таким чином відпочивати, купатися, ловити рибу, забирати воду з Основ’янського водоймища для будь-яких потреб категорично забороняється. Це може бути небезпечним для здоров’я.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що два пляжі на Безлюдівці перевірили фахівці.
 
Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  харків, медицина
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