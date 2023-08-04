Два пляжі на Безлюдівці перевірили фахівці: які результати

Комісія провела огляд двох пляжів, що знаходяться на території Безлюдівської селищної ради.
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Зірки схилятимуть до швидких рішень, і в цьому таїться каверза. З одного боку, добре, коли питання вирішуються на льоту, з іншого ж – дуже великий ризик похапцем зробити помилку, можливо, навіть фатальну.
Увесь день у Харкові утримається ясна погода. Без опадів.
4 серпня відзначається День самотніх працюючих жінок, покликаний відзначити важливу роль, яку вони відіграють у суспільстві.
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