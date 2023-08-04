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04.08.2023  13:40   Віталій Хінєвіч

Два пляжі на Безлюдівці перевірили фахівці: які результати

Комісія провела огляд двох пляжів, що знаходяться на території Безлюдівської селищної ради.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.
 
Під час проведення перевірки були обстежені пляж ГО “СК “КАРАТ-777” та пляж ФОП Чайка Д.В., що розташовані  на території Безлюдівської селищної ради.
 
Вищезазначеними суб’єктами господарювання були надані всі необхідні документи та виконані всі вимоги в частині питань дотримання санітарного законодавства, які належать до компетенції Держпродспоживслужби. 
 
Членами комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Безлюдівської  селищної ради прийнято рішення про відкриття для купального сезону пляжу ГО “СК “КАРАТ-777” та пляжу ФОП Чайка Д.В.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області фахівці перевірили якість джерельної води.
 
Источник:   ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.
 Тэги:  харків, пляжі
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