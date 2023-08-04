04.08.2023 13:40 Віталій Хінєвіч

Два пляжі на Безлюдівці перевірили фахівці: які результати

Комісія провела огляд двох пляжів, що знаходяться на території Безлюдівської селищної ради.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

Під час проведення перевірки були обстежені пляж ГО “СК “КАРАТ-777” та пляж ФОП Чайка Д.В., що розташовані на території Безлюдівської селищної ради.

Вищезазначеними суб’єктами господарювання були надані всі необхідні документи та виконані всі вимоги в частині питань дотримання санітарного законодавства, які належать до компетенції Держпродспоживслужби.

Членами комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Безлюдівської селищної ради прийнято рішення про відкриття для купального сезону пляжу ГО “СК “КАРАТ-777” та пляжу ФОП Чайка Д.В.