04.08.2023 13:03 Рита Парфенова

До судів Харкова намагалися пронести зброю

4313 небезпечних предметів намагалися пронести відвідувачі у липні до судів Харківщини

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Територіальне управління Служби судової охорони у Харківській області, у липні цього року судові охоронці Харківщини не допустили до пронесення 4313 предметів, що становлять загрозу для життя та здоров’я людей. Це на 272 одиниці більше, аніж у червні. Загалом з початку року ця цифра становить 26 569 одиниць.



Ножі, вогнепальна зброя, колючо-ріжучі предмети, балончики, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії, електрошокові пристрої тощо. Все це намагалися взяти з собою відвідувачі до судів Харкова та Харківської області.



Під час поверхневої перевірки громадян, на пунктах пропуску та охорони, контролерами територіального управління Служби судової охорони у Харківській області було виявлено:

вогнепальна зброя – 118 одиниць (669 од. з початку року),

пристрої для відстрілу патронів споряджених гумовими кулями – 134 од. (827 од. з початку року),

патрони, у тому числі й споряджені гумовими кулями – 3067 од. (18793 од. з початку року),

ножі – 490 од. (3205 од. з початку року),

ножиці, викрутки або аналогічні загострені предмети – 179 од. (999 од. з початку року),

балончики, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії – 317 од. (2028 од. з початку року),

електрошокові пристрої – 8 од. (48 од. з початку року).

Співробітники Служби судової охорони вкотре нагадують харків’янам та відвідувачам міста, що не варто брати із собою до приміщень судів та органів системи правосуддя речі підвищеної небезпеки.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини харків'янина, який вчинив злочин проти основ національної безпеки - посягання на територіальну цілісність і недоторканість України.

Источник: Територіальне управління Служби судової охорони у Харківській області

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