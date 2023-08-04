До судів Харкова намагалися пронести зброю

4313 небезпечних предметів намагалися пронести відвідувачі у липні до судів Харківщини
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Територіальне управління Служби судової охорони у Харківській області, у липні цього року судові охоронці Харківщини не допустили до пронесення 4313 предметів, що становлять загрозу для життя та здоров’я людей. Це на 272 одиниці більше, аніж у червні. Загалом з початку року ця цифра становить 26 569 одиниць.
Ножі, вогнепальна зброя, колючо-ріжучі предмети, балончики, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії, електрошокові пристрої тощо. Все це намагалися взяти з собою відвідувачі до судів Харкова та Харківської області.
Під час поверхневої перевірки громадян, на пунктах пропуску та охорони, контролерами територіального управління Служби судової охорони у Харківській області було виявлено:
Співробітники Служби судової охорони вкотре нагадують харків’янам та відвідувачам міста, що не варто брати із собою до приміщень судів та органів системи правосуддя речі підвищеної небезпеки.
Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини харків'янина, який вчинив злочин проти основ національної безпеки - посягання на територіальну цілісність і недоторканість України.
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Зірки схилятимуть до швидких рішень, і в цьому таїться каверза. З одного боку, добре, коли питання вирішуються на льоту, з іншого ж – дуже великий ризик похапцем зробити помилку, можливо, навіть фатальну.
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