01.08.2023 15:55 Віталій Хінєвіч

У Харківській області фахівці перевірили якість джерельної води: результат дослідження

Протягом 6 місяців 2023 року в Харківській області за санітарно-хімічними показниками досліджено 897 проб води з джерел нецентралізованого водопостачання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.

У місті Харків досліджено 96 проб води з 12-ти каптажів природних джерел (Саржин яр, Манжосів яр, селище Олешки, парк «Юність», «Петренки-1», «Петренки-2», «Петренки-3», «Олексіївська балка», по вул. Мінераловодській, 1, вул. В. Зубенка, 25, вул. Бучми (2 каптажі).

Не реєструвались відхилення від гігієнічних нормативів за мікробіологічними показниками епідемічної безпеки тільки в 4-х джерелах.

За санітарно-хімічними показниками не відповідала нормативним вимогам вода з 3-х каптажів джерел:

у парку «Юність» (за показником жорсткості та вмістом нітратів),

селище Олешки (за вмістом нітратів),

«Петренки – 3» (за показником каламутності).

«Нагадуємо, що колодязі та природні джерела не можуть розглядатись як джерела більш якісної та безпечної води, ніж водопровідна. Підземні водоносні горизонти, які живлять джерела нецентралізованого водопостачання, не захищені від поверхневих забруднень біологічного та хімічного походження.

Тому необхідно завжди кип’ятити воду з будь-яких колодязів та джерел», - йдеться у повідомленні.