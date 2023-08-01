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01.08.2023  16:08   Дмитро Колонєй

Не дають спокою окупантам проукраїнскі налаштовані мешканці Криму

Зростає протистояння між загарбниками та цивільним населенням

Кидають коктейлі молотова у окупантів проукраїнскі налаштовані мешканці Криму
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, зростає протистояння у Криму між населеням та загарбниками. Систематично відбуваються атаки на військові об’єкти із застосуванням «коктейлів молотова» (пляшки з легкозаймистою сумішшю). Організаторами та виконавцями більшості з них є саме цивільні громадяни, які підтримують Україну. 
 
  • Особовий склад армії ворога переведено в стан високої бойової готовності.
  • Окупанти моніторять «підозрілих осіб», які потенційно можуть бути причетними до подібних «інцидентів».
  • Зстосовують фізичнуї силу та зброю.
  • Проводяться масові затримання, арешти.
 
 Низка громадян, які відмовились отримувати російське громадянство, після проведених арештів вважаються «зниклими безвісти. Щодо тих, хто залишається на волі, застосовуються адміністративні покарання, великі штрафи, цькування. Людей звільняють з роботи, позбавляють майна та бізнесу.
 
Велика частина затриманих та заарештованих – представники кримськотатарського народу. Серед них заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, журналіст та учасник громадського об’єднання «Кримська солідарність» Тимур Ібрагімов, громадський діяч Рустем Сеітмеметов.
 
Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, крим
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