01.08.2023 16:15

Як обрати водонагрівач для будинку або квартири

Правильний вибір водонагрівача для вашого будинку або квартири є ключовим фактором для забезпечення комфорту та ефективного використання гарячої води.

В процесі вибору нового водонагрівача або моделі на сайті https://comfy.ua/ua/water-heater/ важливо враховувати кілька аспектів та переконатися, що пристрій відповідає вашим потребам.

Визначтеся з типом водонагрівача

Існують два основних типи водонагрівачів: бойлери зберігання та проточні водонагрівачі.

Бойлери зберігання:

Зберігають певну кількість гарячої води, готової до використання.

Підходять для родин, в яких гарячою водою користуються постійно протягом дня.

Забезпечують стабільний тиск і температуру гарячої води.

Проточні водонагрівачі:

Нагрівають воду просто під час подачі, забезпечуючи безперервний доступ до гарячої води.

Ефективніші з точки зору споживання енергії, оскільки не витрачають енергію на підтримку температури води під час зберігання.

Можуть бути несумісними з деякими системами водопостачання.

Розрахуйте ємність водонагрівача

Визначте кількість гарячої води, яку ваша сім'я або споживачі послуг можуть використовувати впродовж дня. Порахуйте наявні пристрої, які використовують гарячу воду (душові кабіни, ванни, пральні машини тощо). Беручи до уваги ці показники, оцініть обсяги баків у бойлерах зберігання та максимальні рівні потоку у проточних водонагрівачах.

Приділіть увагу енергоефективності

Обираючи водонагрівач, зверніть увагу на енергетичний клас апарату. Перевагу варто віддавати пристроям із високою енергоефективністю - вони дозволяють зменшити споживання енергії. Також розгляньте можливість використання альтернативних джерел енергії для живлення водонагрівача, якщо це можливо.

Зверніть увагу на матеріал виготовлення пристрою та місце його встановлення

Зверніть увагу на матеріал, з якого виготовлений водонагрівач, та його місце встановлення. Зробіть вибір на користь водонагрівача з високою стійкістю до корозії та тривалим терміном служби. Визначте найкраще місце для встановлення приладу, щоб забезпечити легкий доступ до нього та безпеку експлуатації.

Розгляньте додаткові функції

Деякі моделі водонагрівачів мають додаткові функції, які можуть зробити виокристання більш комфортним. Наприклад, наявність таймера дозволяє налаштовувати часи включення та виключення водонагрівача для зниження енергоспоживання. Дистанційне управління дозволяє керувати водонагрівачем на відстані. Системи захисту від перегріву забезпечують додаткову безпеку експлуатації.

Підсумок

Перш ніж купити водонагрівач, важливо чітко визначити потреби вашої родини та споживачів послуг. Раціональний підхід до технічних характеристик необхідного пристрою, прискіпливість у питаннях вибору конкретної моделі та її розташування у приміщенні дозволить забезпечити стабільне гаряче водопостачання та зробити побут більш комфортним.