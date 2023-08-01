01.08.2023 16:25 Віталій Хінєвіч

Через ворожий обстріл Куп'янського району виникло відразу 4 пожежі

Ворог вдарив по прифронтовому селу Петропавлівка, спричинивши 4 пожежі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

1 серпня близько 13:30 ворог обстріляв приватний сектор у прифронтовому селі Петропавлівка Петропавлівської громади. Виникло відразу 4 пожежі. Три з них трапились в оселях громадян, ще одна на відкритій території, де горів сухостій.

Загалом за різними адресами горіли приватний будинок, прибудова до житлового будинку, господарча споруда на загальній площі біля 220 кв.м. Також горіла трава на площі 200 кв.м.

До ліквідації даних пожеж долучались рятувальники 14-ї та 44-ї Державних пожежно-рятувальних частин. Всього 3 одиниці техніки та 14 осіб особового складу ДСНС.

Останній осередок горіння їм вдалось ліквідувати о 14:35. Жертв та постраждалих немає.