У Харкові усувають наслідки нічної атаки російських БПЛА (фото)

Вночі 1 серпня Харків було атаковано кількома безпілотниками рф
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Один ворожий дрон поцілив у триповерхову будівлю навчального закладу в Салтівському районі. Сталась часткова руйнація конструкцій 2-го і 3-го поверхів, перекриття та даху. Сталася пожежа на площі близько 200 квадратних метра.
День схиляє до комунікабельності та легкості, тому може виникнути бажання багато часу провести у веселій компанії, разом із близькими чи друзями.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дощ із грозою.
1 серпня в Україні відзначають професійне свято інкасаторів.
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