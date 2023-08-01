01.08.2023 13:26

У Харкові усувають наслідки нічної атаки російських БПЛА (фото)

Вночі 1 серпня Харків було атаковано кількома безпілотниками рф



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Один ворожий дрон поцілив у триповерхову будівлю навчального закладу в Салтівському районі. Сталась часткова руйнація конструкцій 2-го і 3-го поверхів, перекриття та даху. Сталася пожежа на площі близько 200 квадратних метра.

Рятувальники-верхолази аварійно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Харківській області спільно з рятувальниками Луганщини за допомогою важкої інженерної техніки та спецінструменту проводять демонтаж аварійних конструкцій будівлі.

Наразі на місці події працюють близько 20 рятувальників і 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

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