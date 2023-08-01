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01.08.2023  13:20   Віталій Хінєвіч

В Україні стався землетрус

31 липня о 14:25:53 Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус з Закарпатський області, магнітудою 2,1, передає РЕДПОСТ .

 
Епіцентр землетрусу знаходився на відстані 6 км. на захід від м. Свалява, Закарпатської області, на глибині 6 км. 
 
За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах. Даний землетрус не несе загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури України.
 
Варто зазначити, що останній землетрус з Закарпатської області був зареєстрований 14 квітня 2023 року з магнітудою  3,4 (за шкалою Ріхтера). 
 
Источник:   Головний центр спеціального контролю
 Тэги:  землетрус
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