01.08.2023 13:20 Віталій Хінєвіч

В Україні стався землетрус

31 липня о 14:25:53 Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус з Закарпатський області, магнітудою 2,1, передає РЕДПОСТ .

Епіцентр землетрусу знаходився на відстані 6 км. на захід від м. Свалява, Закарпатської області, на глибині 6 км.

За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах. Даний землетрус не несе загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури України.

Варто зазначити, що останній землетрус з Закарпатської області був зареєстрований 14 квітня 2023 року з магнітудою 3,4 (за шкалою Ріхтера).