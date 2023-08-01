01.08.2023 12:50 Віталій Хінєвіч

У Новобаварському районі Харкова відновлюють водоводи

Бригади служби водопровідних мереж Новобаварського району «Харківводоканал» оперативно ліквідували три пошкодження на ділянках трубопроводів у приватному секторі, передає РЕДПОСТ .

«Перед початком відновлювальних заходів ще раз проаналізували перебіг майбутніх робіт, запаслися матеріалами та підготували спецтехніку. На вулицях Базарній (діаметр магістралі 300 мм) та Фельдшерській (діаметр 100 мм) вдалося ліквідувати аварійні ситуації без відключення мешканців від водопостачання. А ось на вулиці Перовській (діаметр 300 мм) через серйозне пошкодження змушені були тимчасово припинити подачу води.

Тому працювали оперативно і незабаром відновили водопостачання. Після завершення ремонтних робіт території в обов'язковому порядку впорядкували», – поінформував Євгеній Сальков.

Загалом у понеділок ремонтники комплексу «Харківводопостачання» усунули 10 аварійних ситуацій на трубопроводах та капітально відремонтували 11 оглядових колодязів.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахункам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».