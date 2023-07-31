31.07.2023 11:00 Віталій Хінєвіч

У Салтівському районі Харкова триває підготовка внутрішньобудинкових систем до опалювального періоду

Ремонтні бригади управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» продовжують планові технічні огляди комунікацій у Салтівському районі, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив сьогодні, 31 липня, начальник районної ділянки Андрій Євдошенко, наразі, завершили заміну 47 метрів внутрішньобудинкових систем холодної води із встановленням запірної арматури та засувок на проспекті Тракторобудівників, 128.

«Підготовка наших об'єктів до експлуатації в осінньо-зимовий період у розпалі. Капітальні реконструкції внутрішньобудинкових систем виконали у 20 будинках району, із 30, запланованих. Поточними ремонтами та оглядами охопимо всі будинки.

Серед значних оновлень – понад 50 метрів мереж замінили по проспекту Тракторобудівників, 126, та у будинках по вулиці Валентинівській – 54, 56, 60. Роботи ведемо згідно з графіком, все намічене своєчасно підготуємо до опалювального сезону», - зазначив Андрій Євдошенко.

За його словами, майстри дільниці вже оновили 2,2 км систем холодної води, по 1 км мереж водовідведення та внутрішньобудинкової зливової каналізації.

«Зливові системи відновлювали аврально, практично під час грозових злив. Оперативно прочистили та упорядкували зливові комунікації у 20 будинках району. Активно впорядковуємо своє господарство в укриттях, сьогодні це дуже важливе завдання.

У роботі все більше переходимо на сучасні матеріали з високими експлуатаційними якостями. Але у пріоритеті, як і раніше, аварійні ліквідації, які створюють дискомфорт харків'янам, їх виконуємо оперативно, у день звернення», - наголосив начальник районної ділянки.