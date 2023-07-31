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31.07.2023  10:30   Віталій Хінєвіч

Окупант вдарив ракетою по Шевченковому на Харківщині

31 липня під ракетним ударом ворога був Куп'янський район.

Фото: ХОВА
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
31 липня внаслідок обстрілу С-300 Шевченкового Куп'янського району було пошкоджено приватний будинок. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
 
Громадян закликають бути уважними та попереджають про небезпеку обстрілів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що російські військові завдали ракетний удар по селищу міського типу Великий Бурлук.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, харків
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