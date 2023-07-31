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31.07.2023  10:05   Віталій Хінєвіч

Ворог завдав ракетного удару по Куп'янському району

Російські військові завдали ракетний удар по селищу міського типу Великий Бурлук.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, 31 липня близько 1:00 російські військові завдали ракетний удар по смт Великий Бурлук Куп‘янського району. За попередніми даними, ракетою С-300. Пошкоджено житловий будинок. 
 
30 липня приблизно о 19:00 зс рф обстріляли село Подоли: зазнало пошкоджень приватне домоволодіння.
 
Слідчо-прокурорська група задокументувала наслідки збройної агресії рф.
 
За процесуального керівництва Куп‘янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники показали як гасили пожежу, що виникла внаслідок ракетного удару по Харкову.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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