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31.07.2023  09:40   Віталій Хінєвіч

У місті Балаклія здійснено напад на медика швидкої допомоги

29 липня у місті Балаклія Харківської області стався напад на бригаду швидкої допомоги.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
 
У Центрі повідомили, що напад стався біля одного із будинків після обслуговування виклику.
 
«Нападником виявився чоловік у стані алкогольного сп'яніння та неадекватної поведінки, котрий  завдав телесні ушкодження лікарю. Бригадою була натиснута кнопка SOS, на місце події оперативно прибула поліція. Нападника було затримано»,- йдеться у повідомленні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники показали як гасили пожежу, що виникла внаслідок ракетного удару по Харкову.
 
Источник:   КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"
 Тэги:  події, харків
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