31.07.2023 08:05 Віталій Хінєвіч

Рятувальники показали як гасили пожежу, що виникла внаслідок ракетного удару по Харкову

Вночі 31 липня ворог завдав ракетних обстрілів по Новобаварському району міста Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Ударів було завдано по складській будівлі. В результаті обстрілів сталося часткове руйнування будівлі з подальшим займанням двох осередків. Загальна площа пожежі склала близько 200 кв.м.

На місці події працювали підрозділи ДСНС у складі 5 одиниць техніки та 28 чоловік особового складу.

На місці події постраждав охоронець підприємства, чоловіка було госпіталізовано домедичного закладу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що російські окупанти опівночі завдали ракетного удару по місту Харкову з території бєлгородської області.