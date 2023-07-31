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31.07.2023  07:55   Віталій Хінєвіч

Ворог завдав ракетного удару по Харкову: наслідки

Російські окупанти опівночі завдали ракетного удару по місту Харкову з території бєлгородської області.

Фото: ілюстративне
 
Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, передає РЕДПОСТ.
 
31 липня о 00:00 російські окупанти здійснили запуск по Харківській області декількох ракет С-300 з території бєлгородської області.
 
«У Харкові, зокрема, було влучання по території Новобаварського району, а саме в складські приміщення одного з комерційних підприємств. На місці тілесні ушкодження отримав 1 чоловік, який знаходився неподалік від епіцентру вибуху.
 
Також на місці відбулась пожежа площею 200 кв. м.», - повідомив Дмитро Чубенко.
 
Источник:   Дмитро Чубенко
 Тэги:  агрессия россии, харків
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