31.07.2023 07:30

31 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Всесвітній день рейнджера або День паркового рейнджера, що відзначається щорічно 31 липня, заснований у 2007 році.

Свято покликане відзначити внесок паркових рейнджерів в охорону природи та вшанувати пам'ять загиблих рейнджерів під час несення своєї служби.



Рейнджер - "мандрівник", "мисливець", "лісник", "єгер", "поліцейський". Цей термін з'явився у 17 столітті, спочатку так називали англійських солдатів, що боролися у Війні короля Філіпа (1675 – 1676). Сьогодні в суспільстві слово «рейнджер» найчастіше асоціюється з поліцейським чи військовим, головне завдання якого – підтримання порядку чи проведення спеціальних операцій.



Але сьогодні відзначається професійне свято саме паркових рейнджерів, або державних інспекторів з охорони тварин та довкілля. Американська назва «рейнджер» прижилася в різних країнах завдяки універсальності та стислості слова.



Парковий рейнджер (рейнджер парку) – це фахівець, який займається захистом та збереженням природоохоронних зон, диких тварин та середовища їх проживання від браконьєрів та зовнішніх посягань, пов'язаних з цивілізацією.

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