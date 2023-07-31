31.07.2023 06:30

Гороскоп на 31 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Зірки радять не зачіпати чужих почуттів та інтересів – це може скінчитися плачевно. Зате день підігріватиме амбіції та честолюбство, допомагаючи досягати успіхів у роботі, кар'єрі та коханні.

Овен (21 березня – 20 квітня)

У Овна можуть бути великі проблеми із самоорганізацією! Йому буде складніше, ніж зазвичай, взятися за повсякденні справи і виконувати їх у звичному темпі. Овна може відволікати все довкола – оточуючі, події, власні нав'язливі думки. Через цю розсіяність навіть ті справи, за які Овен таки візьметься, здатні валитися в нього з рук. Зірки радять Овну не намагатися зламати ситуацію, а взяти невеликий тайм-аут. Йому варто добре відпочити і розважитися, ну а справи почекають.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Зірки цілком і повністю на боці Тельця! Фортуна повернеться до нього своїм усміхненим обличчям, тож Тельцю варто приготуватися до приємних сюрпризів. Можливо, Тельцю пощастить у коханні чи він отримає гроші, на які не розраховував, а може, його порадують якісь добрі новини. Якщо ж Телець збирається здійснити план, що вимагає частки везіння, то найкращого дня йому цього не знайти.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Переповнити чашу терпіння Близнюків буде не складно – вона у них менша за чайну ложку! Події, на які іншого дня Близнюки і уваги не звернули, здатні вмить вивести їх із себе. Особливо це стосується глузувань (навіть дружніх), а також критики оточуючих. Щоб одного не дуже прекрасного моменту емоції Близнюків не виплеснулися на чиюсь голову, їм варто їх спрямувати в безпечне русло. Найкраще - попітніти на біговій доріжці або сходити в басейн: вода змиє негатив, наповнивши Близнюків безтурботністю.

Рак (22 червня – 23 липня)

Навколишнім важко очікувати від Раку логічних вчинків: практично все, що він робить, буде продиктовано такими залізними аргументами, як «хочу» та «не хочу». Протягом дня Рак перебуватиме під владою бажань та раптових поривів, аж до того, що якісь свої кроки йому й самому нелегко пояснити! Щоб під впливом миттєвих емоцій не наробити помилок, Раку варто прислухатися до застережень друзів та рідних. Просто повірте на слово: збоку їм видніше.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев може надавати якимось подіям більше значення, ніж вони на те заслуговують: його бурхливі емоції будуть забарвлювати все, що відбувається навколо, у контрастні кольори. Захопившись і обурюючись з будь-якого приводу, Лев буде не найлегшою у спілкуванні людиною. Крім того, підвищену увагу він може приділяти прикметам та збігам, надаючи їм невиправданої ваги. Втім, зірки обіцяють, що якщо Лев утримає свої могутні емоції під контролем, день обіцяє бути для нього цікавим, насиченим та яскравим!

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Відмінною рисою Діви є те, що вона зможе, якщо захоче, справити враження на необхідних людей! Події можуть допомогти Діві вигідно показати себе перед начальством, колегами чи близькою людиною. Для того, щоб цей сценарій здійснився, Діві достатньо перебувати в центрі подій. І не соромитися демонструвати оточуючим свої таланти і здібності навіть у непередбачуваній обстановці.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези ризикують виявитися проти своєї волі втягнутими у вир подій або навіть інтриг: оточуючі намагатимуться ними маніпулювати, переслідуючи свої цілі. Можливо, Терези попросять взяти участь у якійсь події, зігравши відведену ним роль. Або ж поділяться з ними чутками та припущеннями для того, щоб вони рознесли цю інформацію далі. Так чи інакше, зірки радять Терезам триматися осторонь чужих справ – і що далі, то краще.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіона здатний закружляти вир спілкування та емоцій! Він буде у піднесеному настрої та здатний на несподівані, імпульсивні вчинки. Почуття, що раптово спалахнули, нові знайомства, погоня за розвагами, несподівані рішення, флірт – все це цілком характерно для Скорпіона. Зірки попереджають Скорпіона про те, що хоч би як йому хотілося розслабитися, не варто зовсім втрачати голову, а разом з нею і контроль над собою. Інакше є ризик випадково переступити межу, порушивши якісь моральні заборони.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець ризикує зіткнутися з такими не найкращими проявами почуттів, як жадібність чи заздрість. Можливо, вони будуть спрямовані на нього, а може, Стрілець сам відчує заздрісний укол на чиюсь адресу. Щоб день пройшов спокійно, зірки радять Стрільцеві уникати зустрічей із людьми, чиї доходи чи успіхи вищі, ніж його власні. А заразом і намагатися не виставляти свої досягнення напоказ, щоб ненароком не викликати підвищеного слиновиділення оточуючих.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Практично у будь-яких справах Козерогом рухатиме здоровий азарт! При цьому йому не обов'язково укладати з друзями заклад або робити ставки на іподромі (хоча чому б і ні?). Насамперед азартність Козерога виражатиметься у його бажанні когось випередити чи зробити щось краще, ніж інші. Суперництво може бути реальним або вигаданим, проте воно буде підстьобувати Козерога у всьому – у роботі, у побуті, у коханні, роблячи вище його результати, а отже, і шанси стати першим!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Події дня цілком здатні поставити Водолія в глухий кут, поставити перед ним хитромудре завдання або зіштовхнути з справжнісінькою загадкою. Такий це день - день таємниць, недомовок і явної переваги інтуїції над логікою. В які б секрети Водолій не хотів би проникнути, зробити це за допомогою дедукції буде важко: швидше за все, для правильних висновків у Водолія просто не виявиться потрібних фактів. Зате цю прогалину з лишком заповнить інтуїція - вона буде у Водолія на висоті, роблячи його неймовірно проникливим.

Риби (20 лютого – 20 березня)

День схиляє Риб спробувати щось нове, чи це стосується екстремального виду спорту, отримання нових знань чи кохання. Якщо у Риб є кохана людина, їм варто провести цей вечір із нею, намагаючись відхилятися від звичного сценарію. Якщо ж Риби самотні, вони будуть навстіж відкриті для знайомств і сміливих експериментів! Крім того, Риби можуть відмінно проявити себе в творчості: їхня права півкуля буде працювати на повну потужність, забезпечуючи цілою купою свіжих, нестандартних ідей.