31.07.2023 06:00

Прогноз погоди в Харкові на 31 липня

Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. У другій половині дня очікується дощ із грозою, який йтиме до самого вечора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2 %. Температура повітря +17°...+22°C (відчувається як +22°C). Вітер північно-східний, 2.0 м/с. Вологість повітря 60 %. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Вдень хмарно, дощ, грози, ймовірність опадів 35 %. Температура повітря +25°...+26°C (відчувається як +26°C). Вітер південний, 2.3 м/с. Вологість повітря 52 %. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Ввечері мінлива хмарність, дощ, можливі грози, ймовірність опадів 74 %. Температура повітря +27°…+21° (відчувається як +21°C). Вітер південний, 1.6 м/с. Вологість повітря 93 %. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Народні прикмети

У цей день вшановується пам'ять Івана Багатостраждального. У давнину в цей час топили лазні, парили віники з трав і квітів, щоб змити з себе втому після жнив. У народі говорили: "Хоча в липні й душно, й спекотно, але прощатись з ним шкода".

За народною прикметою, якщо липень був спекотний, зима буде морозною.