30.07.2023 21:50 Віталій Хінєвіч

Рецепт томатної брускети

Цей варіант класичнтх брускет максимально розкриває смак помідорів, даючи їм час промаринуватися з оливковою олією, часником та сіллю, передає РЕДПОСТ .

Для приготування страви знадобляться такі інгредієнти:

4 великі зубчики часнику;

1/4 склянки оливкової олії першого віджиму плюс ще трохи для збризкування;

400 г невеликих стиглих, але твердих помідорів, нарізаних невеличким кубиком;

1/4 склянки злегка нарізаного листя свіжого базиліку, плюс ще трохи для прикраси;

3/4 чайної ложки дрібної солі, плюс ще до смаку;

8 скибочок хліба.

Крок 1

Натріть на тертці два зубчики часнику. Перекладіть у велику миску і додайте оливкову олію, помідори, базилік та сіль. Перемішайте та залиште маринуватися від 30 хвилин до 24 годин. Спробуйте і за потреби приправте сіллю.

Крок 2

Тим часом розріжте два інших зубчики часнику вздовж навпіл.

Крок 3

У сковороді-гриль на середньому вогні обсмажте хліб, доки він не підрум'яниться, з обох боків, по 3-5 хвилин з кожного боку. Поки скибочки ще теплі, натріть кожну сторону нарізаним часником.

Крок 4

Розкладіть скибочки хліба на тарілку. Використовуючи шумівку, щоб залишити зайву рідину, розділіть томатну суміш між скибочками хліба. Прикрасьте базиліком, щедро збризкайте оливковою олією і подавайте.