30.07.2023 21:50 Віталій Хінєвіч
Рецепт томатної брускети
Цей варіант класичнтх брускет максимально розкриває смак помідорів, даючи їм час промаринуватися з оливковою олією, часником та сіллю, передає РЕДПОСТ .
Для приготування страви знадобляться такі інгредієнти:
-
4 великі зубчики часнику;
-
1/4 склянки оливкової олії першого віджиму плюс ще трохи для збризкування;
-
400 г невеликих стиглих, але твердих помідорів, нарізаних невеличким кубиком;
-
1/4 склянки злегка нарізаного листя свіжого базиліку, плюс ще трохи для прикраси;
-
3/4 чайної ложки дрібної солі, плюс ще до смаку;
-
8 скибочок хліба.
Крок 1
Натріть на тертці два зубчики часнику. Перекладіть у велику миску і додайте оливкову олію, помідори, базилік та сіль. Перемішайте та залиште маринуватися від 30 хвилин до 24 годин. Спробуйте і за потреби приправте сіллю.
Крок 2
Тим часом розріжте два інших зубчики часнику вздовж навпіл.
Крок 3
У сковороді-гриль на середньому вогні обсмажте хліб, доки він не підрум'яниться, з обох боків, по 3-5 хвилин з кожного боку. Поки скибочки ще теплі, натріть кожну сторону нарізаним часником.
Крок 4
Розкладіть скибочки хліба на тарілку. Використовуючи шумівку, щоб залишити зайву рідину, розділіть томатну суміш між скибочками хліба. Прикрасьте базиліком, щедро збризкайте оливковою олією і подавайте.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0