27.07.2023 21:37 Дмитро Колонєй
Готуємо ароматний картопляний гратен із грибами
Ніжна страва зі звичних інгредієнтів.
Як пише РЕДПОСТ
, тонкі скибочки картоплі з грибами у вершковому соусі, із сиром та цедрою лимона будуть чудовою стравою протягом дня.
Що варто врахувати
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Для рецепту можна взяти будь-які гриби: подосиновики, підберезники, білі, сморчки, печериці або гливи.
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Замість води та для аромату можна використовувати для соусу курячий або овочевий бульйон або вершки 10-20% жирності.
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В ідеалі обов'язково використовувати розмарин (свіжий чи сушений) – найкращу приправу для картоплі.
Картопляний гратен із грибами
Продукти на 4 порції:
-
Картопля – 1 кг
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Гриби – 200 г
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Вершки – 200 мл
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Олія вершкове – 30 г
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Вода – 100 г
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Часник – 2 зуб.
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Цедра лимона – 2 ч. л.
-
Сир твердий – 50 г
-
Розмарин - 1 гілочка (-і)
-
Сіль за смаком
-
Перець чорний – до смаку
-
Цибуля ріпчаста - 2 шт. невеликих
Покроковий рецепт приготування
-
Цибулю, часник та гриби очистити.
-
Часник дрібно нарубати.
-
Цибулю нарізати чверть кільцями.
-
Гриби нарізати невеликими шматочками.
-
Розігріти духовку до 180 °С.
-
Картоплю помити, очистити і нарізати скибочками завтовшки 4-5 мм. Дуже зручно використовувати тертку для нарізування однаковими скибочками.
-
Натерти на дрібній тертці лимонну цедру та сир.
-
Дрібно порізати листя розмарину.
-
У маленькій мисочці змішати сіль для картоплі, цедру та розмарин.
-
Перетерти пальцями.
-
Розігріти сковороду,
-
Покласти 15 г вершкового масла.
-
Обсмажити гриби протягом 4 хвилин.
-
Посолити
-
Додати цибулю та часник,
-
Смажити, помішуючи ще 5 хвилин.
-
Додати воду/бульйон та вершки.
-
Готувати помішуючи 3 хвилини.
-
Розтопити вершкове масло, що залишилося.
-
У форму для запікання викласти 2/3 картоплі, посипаючи шар шаром сіллю з цедрою і розмарином.
-
Зверху акуратно розподілити грибну суміш.
-
Викласти залишки картоплі,
-
Просолити окремі шари.
-
Змастити розтопленим вершковим маслом верхній шар картоплі.
-
Випікати близько 40 хвилин до готовності картоплі
-
Через 40 хвилин витягнути шматочок картоплі з гратену та перевірити на готовність.
-
Готовий гратен відразу посипати тертим сиром та подавати.
Смачного!
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