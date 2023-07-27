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27.07.2023  21:37   Дмитро Колонєй

Готуємо ароматний картопляний гратен із грибами

Ніжна страва зі звичних інгредієнтів.

Як приготувати картопляний гратен із грибами
 
Як пише РЕДПОСТ, тонкі скибочки картоплі з грибами у вершковому соусі, із сиром та цедрою лимона будуть чудовою стравою протягом дня.

Що варто врахувати

  • Для рецепту можна взяти будь-які гриби: подосиновики, підберезники, білі, сморчки, печериці або гливи.
  • Замість води та для аромату можна використовувати для соусу курячий або овочевий бульйон або вершки 10-20% жирності.
  • В ідеалі обов'язково використовувати розмарин (свіжий чи сушений) – найкращу приправу для картоплі.

Картопляний гратен із грибами

 

Продукти на 4 порції:

  • Картопля – 1 кг
  • Гриби – 200 г
  • Вершки – 200 мл
  • Олія вершкове – 30 г
  • Вода – 100 г
  • Часник – 2 зуб.
  • Цедра лимона – 2 ч. л.
  • Сир твердий – 50 г
  • Розмарин - 1 гілочка (-і)
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний – до смаку
  • Цибуля ріпчаста - 2 шт. невеликих
 
 

Покроковий рецепт приготування

  1. Цибулю, часник та гриби очистити.
  2. Часник дрібно нарубати.
  3. Цибулю нарізати чверть кільцями.
  4. Гриби нарізати невеликими шматочками.
  5. Розігріти духовку до 180 °С.
  6. Картоплю помити, очистити і нарізати скибочками завтовшки 4-5 мм. Дуже зручно використовувати тертку для нарізування однаковими скибочками.
  7. Натерти на дрібній тертці лимонну цедру та сир.
  8. Дрібно порізати листя розмарину.
  9. У маленькій мисочці змішати сіль для картоплі, цедру та розмарин.
  10. Перетерти пальцями.
  11. Розігріти сковороду,
  12. Покласти 15 г вершкового масла.
  13. Обсмажити гриби протягом 4 хвилин.
  14. Посолити
  15. Додати цибулю та часник,
  16. Смажити, помішуючи ще 5 хвилин.
  17. Додати воду/бульйон та вершки.
  18. Готувати помішуючи 3 хвилини.
  19. Розтопити вершкове масло, що залишилося.
  20. У форму для запікання викласти 2/3 картоплі, посипаючи шар шаром сіллю з цедрою і розмарином.
  21. Зверху акуратно розподілити грибну суміш.
  22. Викласти залишки картоплі,
  23. Просолити окремі шари.
  24. Змастити розтопленим вершковим маслом верхній шар картоплі.
  25. Випікати близько 40 хвилин до готовності картоплі
  26. Через 40 хвилин витягнути шматочок картоплі з гратену та перевірити на готовність.
  27. Готовий гратен відразу посипати тертим сиром та подавати.

Смачного!

 
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Тэги:  рецепт, гратен, картопля, гриби, вершки, масло, цибуля, чвсник, сир
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