26.07.2023 21:33 Дмитро Колонєй
Готуємо сирний пиріг з абрикосами
Дуже красивий літній та сонячний пиріг із пісочного тіста.
Як пише РЕДПОСТ
, пиріг з ніжною сирно-вершковою начинкою та соковитими абрикосами дуже прикрасить собою будь-яке чаювання.
Що варто врахувати
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Вершкове масло для приготування тіста має бути холодним, дістаньте його з холодильника тільки перед приготуванням.
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Сир краще брати 5% жирності, а сметану 10-15% жирності.
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Кількість абрикосів вказано приблизно: беріть стільки, скільки поміщається у форму для випічки.
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Тісто можна приготувати з ранку або з вечора і залишити його в холодильнику на 8-12 годин, тоді на вечерю або до сніданку буде смачний пиріг до чаю.
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Якщо для випікання пирога використовується нероз'ємна форма, для того, щоб легко дістати пиріг, з пергаментного паперу можна зробити дві смужки трохи довші за краї форми і укласти їх у форму хрест-навхрест. Після випікання пиріг буде легко дістати, потягнувши його за краї смужок паперу.
Сирний пиріг з абрикосами
Продукти на 6 порцій:
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Абрикоси – 5 шт.
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Олія вершкове – 80 г
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Борошно пшеничне – 180 г
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Яйце куряче - 3 шт.
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Цукор – 100 г
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Вода – 2 ст.
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Сир – 180 г
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Сметана – 120 г
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Крохмаль кукурудзяний – 2 ст.
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Сіль – щіпка (-і)
Покроковий рецепт приготування
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Абрикоси ретельно вимити.
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Борошно змішати з|із| 1 ст.л. цукру та щіпкою солі.
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Додати холодне вершкове масло
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Розтерти руками до стану хлібних крихт.
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До борошняної суміші додати 1 куряче яйце.
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Замісити однорідне пластичне тісто, поступово додаючи крижану воду по 1 ст. (Можливо, буде достатньо 1-2 ст.л. води).
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Тісто ретельно вимісити,
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Скачати тісто в кулю, загорнути у харчову плівку та прибрати у холодильник мінімум на 10-15 хвилин.
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Змішати для начинки в мисці сир, сметану, цукор, що залишився, крохмаль, 2 яйця. Замість кукурудзяного крохмалю можна використовувати картопляний.
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Подрібнити боєндером суміш до однорідної маси без крупинок сиру.
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Дно форми можна застелити пергаментом, щоб потім краще витягти пиріг.
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Дістати охолоджене тісто
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Розкачати тісто в коло завтовшки 4-5 мм
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Помістити розкатане тісто у форму для випічки.
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Сформувати акуратні борти однієї висоти (3-5 см, залежно від діаметра форми).
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Сирну начинку вилити у форму з піщаним тестом.
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Абрикоси розрізати навпіл, витягти кісточки і акуратно укласти половинки абрикосів зверху на сирну начинку.
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Відправити пиріг у розігріту до 180 ° С духовку на 40-45 хвилин. Якщо верх пирога почне зарум'янюватися наперед, можна прикрити його фольгою.
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Подавати пиріг до столу та розрізати його слід після того, як він охолоне.
Смачного!
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