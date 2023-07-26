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26.07.2023  21:33   Дмитро Колонєй

Готуємо сирний пиріг з абрикосами

Дуже красивий літній та сонячний пиріг із пісочного тіста.

Як приготувати сирний пиріг з абрикосами
 
Як пише РЕДПОСТ, пиріг з ніжною сирно-вершковою начинкою та соковитими абрикосами дуже прикрасить собою будь-яке чаювання.

Що варто врахувати

  • Вершкове масло для приготування тіста має бути холодним, дістаньте його з холодильника тільки перед приготуванням.
  • Сир краще брати 5% жирності, а сметану 10-15% жирності.
  • Кількість абрикосів вказано приблизно: беріть стільки, скільки поміщається у форму для випічки.
  • Тісто можна приготувати з ранку або з вечора і залишити його в холодильнику на 8-12 годин, тоді на вечерю або до сніданку буде смачний пиріг до чаю.
  • Якщо для випікання пирога використовується нероз'ємна форма, для того, щоб легко дістати пиріг, з пергаментного паперу можна зробити дві смужки трохи довші за краї форми і укласти їх у форму хрест-навхрест. Після випікання пиріг буде легко дістати, потягнувши його за краї смужок паперу.
 

Сирний пиріг з абрикосами

Продукти на 6 порцій:

  • Абрикоси – 5 шт.
  • Олія вершкове – 80 г
  • Борошно пшеничне – 180 г
  • Яйце куряче - 3 шт.
  • Цукор – 100 г
  • Вода – 2 ст.
  • Сир – 180 г
  • Сметана – 120 г
  • Крохмаль кукурудзяний – 2 ст.
  • Сіль – щіпка (-і)

Покроковий рецепт приготування

Як приготувати сирний пиріг з абрикосами

  1. Абрикоси ретельно вимити.
  2. Борошно змішати з|із| 1 ст.л. цукру та щіпкою солі.
  3. Додати холодне вершкове масло
  4. Розтерти руками до стану хлібних крихт.
  5. До борошняної суміші додати 1 куряче яйце.
  6. Замісити однорідне пластичне тісто, поступово додаючи крижану воду по 1 ст. (Можливо, буде достатньо 1-2 ст.л. води).
  7. Тісто ретельно вимісити,
  8. Скачати тісто в кулю, загорнути у харчову плівку та прибрати у холодильник мінімум на 10-15 хвилин.
  9. Змішати для начинки в мисці сир, сметану, цукор, що залишився, крохмаль, 2 яйця. Замість кукурудзяного крохмалю можна використовувати картопляний.
  10. Подрібнити боєндером суміш до однорідної маси без крупинок сиру.
  11. Дно форми можна застелити пергаментом, щоб потім краще витягти пиріг.
  12. Дістати охолоджене тісто
  13. Розкачати тісто в коло завтовшки 4-5 мм
  14. Помістити розкатане тісто у форму для випічки.
  15. Сформувати акуратні борти однієї висоти (3-5 см, залежно від діаметра форми).
  16. Сирну начинку вилити у форму з піщаним тестом.
  17. Абрикоси розрізати навпіл, витягти кісточки і акуратно укласти половинки абрикосів зверху на сирну начинку.
  18. Відправити пиріг у розігріту до 180 ° С духовку на 40-45 хвилин. Якщо верх пирога почне зарум'янюватися наперед, можна прикрити його фольгою.
  19. Подавати пиріг до столу та розрізати його слід після того, як він охолоне.
Смачного!
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати лимонад по-турецьки.
 
Тэги:  рецепт, пиріг, абрикоси, цукор, крохмаль, олія, яйця, борошно, сіль, сметана
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