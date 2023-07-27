27.07.2023 06:00

Прогноз погоди в Харкові на 27 липня

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці невелика хмарність, ймовірність опадів 2 %. Температура повітря +20°...+25°C (відчувається як +25°C). Вітер південний, 4.0 м/с. Вологість повітря 71 %. Атмосферний тиск 741 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненням, ймовірність опадів 2 %. Температура повітря +30°...+33°C (відчувається як +33°C). Вітер півненний, 4.2 м/с. Вологість повітря 46 %. Атмосферний тиск 740 мм рт.ст.

Ввечері хмарно з проясненням, ймовірність опадів 4 %. Температура повітря +32°…+29° (відчувається як +29°C). Вітер південний, 5.7 м/с. Вологість повітря 45 %. Атмосферний тиск 738 мм рт.ст.

Народні прикмети

З цього дня починається спад літа, який продовжиться до 26 серпня. У цей час листя на деревах починає набувати осіннього забарвлення.

У минулі часи помітили, якщо день 27 липня спекотний, сухий, то зима буде морозною і малосніжною.