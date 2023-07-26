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26.07.2023  21:09   Дмитро Колонєй

Окупанти пиячать, чадуть, вмирають та сподіваються на допомогу вагнерівців (відео)

Про це та подив російських солдат відносно того, на скільки беззахисні кордони агресора, свідчить перехоплення воєнної розвідки України.

 
Як повідомляє  РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, у перехопленні военної розвідки солдат окупаційної армії обговорює ситуацію у Бєлгородській області, дії бійців РДК та Легіону «Свобода Росії», посилення кордону області бійцями ПВК «вагнер», а також про випадки вживання алкогольних напоїв військовослужбовцями ЗС РФ.
  • «они [РДК та Легіон «Свобода росії»] короче, так зашли, *бать, там же ж ничего прокопано не было, понял? они зашли, *бать, через центральную таможню»;
  • «только сдали им объект этот, понял? сразу три человека угорело, все смертники. понял? военные, ну нах*ярились, получается»;
  • «они идут, бл*дь, в футболке, бл*дь и по*бать, стоят, бл*дь, курят, бл*дь, пивас распивают».
Нагадаємо, раніще РЕДПОСТ писав, що у РФ, на територіях по сусідству із Харківщиною, не дають людям  вільно переміщатися, забороняючи проїзд.
 
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Источник:   ГУР Минобороны Украины
 Тэги:  перехоплення, агрессия россии
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