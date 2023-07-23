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23.07.2023  14:11   Дмитро Колонєй

У РФ не дають людям вільно переміщатися країною, забороняючи проїзд, особливо у прикордонні із Україною (відео)

Про це свідчить перехоплення воєнної розвідки України.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, у перехопленні воєнної розвідки росіянин розповідає про зневажливе ставлення військовослужбовців країни до цивільних осіб та заборону проїзду через блокпости, у тому числі, до місць постійного проживання. 

Нагадаємо, раніще РЕДПОСТ писав, що командири окупантів настільки часто тікають, що солдати не хочуть з ними працювати.
 
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Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  перехоплення, агрессия россии, харків
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