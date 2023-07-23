23.07.2023 13:29 Дмитро Колонєй

У Харкові діти з інвалідністю безкоштовно забезпечуються реабілітаційними послугами: як їх отримати

Тільки у одному районі Харкова за 2023 рік вдповідні послуги отримали майже 20 дітей.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськораду, з початку 2023 року 17 дітей з інвалідністю з Основ`янського району безкоштовно отримали реабілітаційні послуги у відповідних установах в різних регіонах України.

На 2023 рік за напрямом «Відшкодування вартості реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю» Управлінню соціального захисту населення Адміністрації Основ’янського району розподілені кошти на загальну суму 648 тис. грн. Управління уклало 31 договір з реабілітаційними установами на суму 527 тис. грн, за 17-ма з них діти вже отримали реабілітаційні послуги на суму 291 тис. грн.

Отримати детальну інформацію щодо надання реабілітаційних послуг та записатися на прийом батьки дітей з інвалідністю, які проживають в Основ`янському районі, можуть за тел.: (057) 725-31-80, (099) 432-80-35.