    
Главная Новини Харкова Медицина У Харкові діти з інвалідністю безкоштовно забезпечуються реабілітаційними послугами: як їх отримати
23.07.2023  13:29   Дмитро Колонєй

У Харкові діти з інвалідністю безкоштовно забезпечуються реабілітаційними послугами: як їх отримати

Тільки у одному районі Харкова за 2023 рік вдповідні послуги отримали майже 20 дітей.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськораду, з початку 2023 року 17 дітей з інвалідністю з Основ`янського району безкоштовно отримали реабілітаційні послуги у відповідних установах в різних регіонах України.
 
 
На 2023 рік за напрямом «Відшкодування вартості реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю» Управлінню соціального захисту населення Адміністрації Основ’янського району розподілені кошти на загальну суму 648 тис. грн. Управління уклало 31 договір з реабілітаційними установами на суму 527 тис. грн, за 17-ма з них діти вже отримали реабілітаційні послуги на  суму 291 тис. грн.
 
Отримати детальну інформацію щодо надання реабілітаційних послуг  та записатися на прийом батьки дітей з інвалідністю, які проживають в Основ`янському районі, можуть за тел.: (057) 725-31-80, (099) 432-80-35.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про хворих дітей з Харкова, які оздоровлятимуться в Австрії.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  допомога, діти, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.07 Надзвичайні події Спасти Гайда: потрапив у смертельну небезпеку та був врятований песик на Харківщині 19.07 Суспільство Харківським дітям влаштували відпочинок у санаторіях Карпат 17.07 Медицина Хворі діти з Харкова оздоровлятимуться в Австрії
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 