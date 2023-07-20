20.07.2023 17:22 Дмитро Колонєй

В Україні збільшать пенсії: кому пощастить

У Мінсоцполітики розповіли, кому можуть підняти пенсії.



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Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ТСН, Мінсоцполітики працює над переглядом механізму індексації пенсій.

Кому саме підвищать пенсії розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Кому підвищать пенсії

Посадовиця поінформувала, що зараз робляться різні обрахунки зараз для того, щоб підвищити пенсії саме тим громадянам, які отримують найменші пенсії - до 3, до 4 тисяч гривень. Коли ми напрацюємо наші пропозиції з перегляду механізму індексації пенсій, ми прийдемо до парламентарів і будемо просити їх цей механізм підтримати", – зазначила Марчак.