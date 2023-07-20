    
Главная Новини Харкова Суспільство В Україні збільшать пенсії: кому пощастить
20.07.2023  17:22   Дмитро Колонєй

В Україні збільшать пенсії: кому пощастить

У Мінсоцполітики розповіли, кому можуть підняти пенсії.


РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ТСН, Мінсоцполітики працює над переглядом механізму індексації пенсій. 
 
Кому саме підвищать пенсії розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
 

Кому підвищать пенсії

 
Посадовиця поінформувала, що зараз робляться різні обрахунки зараз для того, щоб підвищити пенсії саме тим громадянам, які отримують найменші пенсії - до 3, до 4 тисяч гривень. Коли ми напрацюємо наші пропозиції з перегляду механізму індексації пенсій, ми прийдемо до парламентарів і будемо просити їх цей механізм підтримати", – зазначила Марчак.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про підвищення пенсій на 20% .
 
Источник:   ТСН
 Тэги:  виплати, пенсії, збільшення
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.07 Суспільство Скасувати виплати ВПО може Ощадбанк 28.06 Армія Парламент України затвердив виплати військовим: хто скільки отримає 16.04 Суспільство В Україні планують виплачувати суми 200, 500 та 800 тисяч: кому саме
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 