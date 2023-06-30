    
Главная Новини Харкова Суспільство Десять пенсій одразу - хто отримає таку виплату
30.06.2023  15:15   Дмитро Колонєй

Десять пенсій одразу - хто отримає таку виплату

Стало відомо, хто з пенсіонерів може розраховувати на зазначені гроші.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на На пенсії, частина пенсіонерів може отримати одноразовую помощь от государства в размере 10 месячных выплат. Такі виплати регулюють закон №1788 “Про пенсійне забезпечення” та закон №1058 “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.
 

Хто може отримати одразу 10 пенсій?

 
  • працівники комунальних та державних установ. До страхового стажу відносять усі періоди роботи в державних та комунальних установах, зазначених у Переліку закладів освіти, охорони здоров’я та соціального захисту та посад, робота в яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджених Постановою Кабміну від 04.11.1993 року № 909.
 
 

Які умови для одноразової допомоги?

  • якщо призначають пенсію за віком, починаючи з 01.10.2011 відповідно до Закону № 1058;
  • якщо на день досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону №1058, працювали в установах та установах державної чи комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років;
  • ті люди, які мають страховий стаж (для чоловіків – 35 років, для жінок – 30 років) на таких посадах;
  • якщо вони до цього не отримували жодної іншої пенсії.
При призначенні пенсії за вислугу років зазначеним у переліку особам допускається підсумовування стажу за періоди їхньої роботи в установах та закладах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту.
 

Робота в яких установах дає право на отримання виплати?

  • загальноосвітні навчальні заклади; військові загальноосвітні навчальні заклади; музичні та художні школи;
  • міжшкільні навчально-виробничі комбінати;
  • дитячі будинки, дитячі трудові та виховно-трудові колонії, дитячі приймальні пункти та приймачі-розподільники для неповнолітніх, логопедичні пункти та стаціонари, школи-клініки;
  • вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації, професійно-технічні навчальні заклади;
  • дошкільні навчальні заклади всіх типів;
  • позашкільні навчальні заклади;
  • бібліотеки;
  • дитячі клініки, поліклініки, лікарні, санаторії, диспансери, будинки дитини, дитячі відділення у лікарнях, санаторіях, диспансерах та установах для виконання покарань;
  • лікарняні заклади, лікувально-профілактичні заклади особливого типу, лікувально-трудові профілакторії, амбулаторно-поліклінічні заклади, заклади швидкої та невідкладної медичної допомоги, заклади переливання крові, заклади охорони материнства та дитинства, санаторно-курортні заклади, установи інструментальних досліджень випробувань Держсанепідслужби та територіальні органи Держсанепідслужби (щодо працівників, які не є державними службовцями), діагностичні центри;
  • аптеки, аптечні кіоски, аптечні магазини, контрольно-аналітичні лабораторії;
  • медико-соціальні експертні комісії; бюро судово-медичної експертизи;
  • інтернатні установи для інвалідів, дітей-інвалідів та людей похилого віку;
  • медичні відділи протезних підприємств

 

Источник:   На пенсії
 Тэги:  виплата, пенсія, допомога, україна
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.05 Суспільство Виплати від 1200 до 3600 гривень: хто на них може претендувати 20.05 Суспільство Виплат не буде: у пенсійному фонді спростували фейк 24.04 Армія В Україні зміниться порядок виплати грошей у разі загибелі військового
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 