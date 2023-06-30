30.06.2023 15:15 Дмитро Колонєй
Десять пенсій одразу - хто отримає таку виплату
Стало відомо, хто з пенсіонерів може розраховувати на зазначені гроші.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на На пенсії, частина пенсіонерів може отримати одноразовую помощь от государства в размере 10 месячных выплат. Такі виплати регулюють закон №1788 “Про пенсійне забезпечення” та закон №1058 “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.
Хто може отримати одразу 10 пенсій?
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працівники комунальних та державних установ. До страхового стажу відносять усі періоди роботи в державних та комунальних установах, зазначених у Переліку закладів освіти, охорони здоров’я та соціального захисту та посад, робота в яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджених Постановою Кабміну від 04.11.1993 року № 909.
Які умови для одноразової допомоги?
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якщо призначають пенсію за віком, починаючи з 01.10.2011 відповідно до Закону № 1058;
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якщо на день досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону №1058, працювали в установах та установах державної чи комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років;
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ті люди, які мають страховий стаж (для чоловіків – 35 років, для жінок – 30 років) на таких посадах;
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якщо вони до цього не отримували жодної іншої пенсії.
При призначенні пенсії за вислугу років зазначеним у переліку особам допускається підсумовування стажу за періоди їхньої роботи в установах та закладах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту.
Робота в яких установах дає право на отримання виплати?
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загальноосвітні навчальні заклади; військові загальноосвітні навчальні заклади; музичні та художні школи;
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міжшкільні навчально-виробничі комбінати;
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дитячі будинки, дитячі трудові та виховно-трудові колонії, дитячі приймальні пункти та приймачі-розподільники для неповнолітніх, логопедичні пункти та стаціонари, школи-клініки;
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вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації, професійно-технічні навчальні заклади;
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дошкільні навчальні заклади всіх типів;
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позашкільні навчальні заклади;
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бібліотеки;
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дитячі клініки, поліклініки, лікарні, санаторії, диспансери, будинки дитини, дитячі відділення у лікарнях, санаторіях, диспансерах та установах для виконання покарань;
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лікарняні заклади, лікувально-профілактичні заклади особливого типу, лікувально-трудові профілакторії, амбулаторно-поліклінічні заклади, заклади швидкої та невідкладної медичної допомоги, заклади переливання крові, заклади охорони материнства та дитинства, санаторно-курортні заклади, установи інструментальних досліджень випробувань Держсанепідслужби та територіальні органи Держсанепідслужби (щодо працівників, які не є державними службовцями), діагностичні центри;
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аптеки, аптечні кіоски, аптечні магазини, контрольно-аналітичні лабораторії;
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медико-соціальні експертні комісії; бюро судово-медичної експертизи;
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інтернатні установи для інвалідів, дітей-інвалідів та людей похилого віку;
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медичні відділи протезних підприємств
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