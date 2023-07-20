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20.07.2023  16:48   Дмитро Колонєй

У Харкові постраждали понад два десятки людей від нещасних випадків на виробництві

Про це розповіли фахівці з питань охорони праці Управління з соціальних питань Харкова.


У Харкові постраждали понад два десятки людей від нещасних випадків на виробництві
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, за перше півріччя 2023 року у Харкові:
сталося 24 нещасних випадки виробничого характеру.
 
Найбільше нещасних випадків сталося через
  • організаційні (59%),
  • техногенні,
  • природні,
  • екологічні
  • соціальні (33%),
  • технічні (4%) та
  • психофізіологічні причини (4%).
 
Також за цей період на підприємствах міста було зареєстровано п’ять випадків професійних захворювань.
 
Під час обстрілу Харківського державного авіаційного підприємства буди поранені дві особи.
Загалом через військову агресію РФ сталося шість нещасних випадків, у яких травмувалися сім осіб, і в тому числі дві людини померли. 
 
Фахівці з питань охорони праці Управління з соціальних питань продовжують надавати професійну підтримку та консультувати спеціалістів з охорони праці підприємств, організацій та установ міста, приділяючи особливу під час увагу нещасним випадкам, які сталися внаслідок обстрілів.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  агрессия россии, нещасні випадки, харків
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