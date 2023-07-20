20.07.2023 16:18 Дмитро Колонєй

Комунальники прибирають кладовища та меморіали Харкова (фото)

Про підтримання територій цвинтарів Харкова у належному стані розповіли у КП «Ритуал».

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Ритуал», працівники підприємства підтримують у належному стані міські цвинтарі:

косять траву;

прибирають стихійні звалища;

вивозять сміття;

косять паросль, аварійний сухостій тощо.

На підприємстві нагадали, як і раніше через імовірну наявність там вибухонебезпечних предметів.залишається закритим вхід на

Польський меморіал жертвам тоталітаризму,

кладовище №17 (вул. Курочкіна Гора, 1),

кладовище №15 (вул. Володі Дубініна) та

кладовище №13 (вул. Пушкінська, 108).

Детальну інформацію щодо роботи кладовищ та ритуальних послуг можна отримати за тел.: 16-40, (057) 712-10-34 або на офіційних сторінках КП «Ритуал» у соціальних мережах.

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