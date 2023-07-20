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20.07.2023  16:18   Дмитро Колонєй

Комунальники прибирають кладовища та меморіали Харкова (фото)

Про підтримання територій цвинтарів Харкова у належному стані розповіли у КП «Ритуал».

Прибирають кладовища та меморіали Харкова комунальники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Ритуал», працівники підприємства підтримують у належному стані міські цвинтарі:
  • косять траву;
  • прибирають стихійні звалища;
  • вивозять сміття;
  • косять паросль, аварійний сухостій тощо.
Прибирають кладовища та меморіали Харкова комунальники
 
Прибирають кладовища та меморіали Харкова комунальники
 
Прибирають кладовища та меморіали Харкова комунальники
 
На підприємстві нагадали, як і раніше через імовірну наявність там вибухонебезпечних предметів.залишається закритим  вхід на
  • Польський меморіал жертвам тоталітаризму,
  • кладовище №17 (вул. Курочкіна Гора, 1),
  • кладовище №15 (вул. Володі Дубініна) та
  • кладовище №13 (вул. Пушкінська, 108).
 
Детальну інформацію щодо роботи кладовищ та ритуальних послуг можна отримати за тел.: 16-40, (057) 712-10-34 або на офіційних сторінках КП «Ритуал» у соціальних мережах.
.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Київському районі Харкова замінили понад два кілометри водоводів.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  прибирання, кладовище, харків, цвинтар
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