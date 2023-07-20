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20.07.2023  15:42   Дмитро Колонєй

Викладачка перейшла на бік ворога та очоліла ліцей під Харковом

У Харкові судитимуть освітянку за співпрацю із загарбниками.

Судитимуть викладачку, яка перейшла на бік ворога та очоліла ліцей під Харковом
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, під час окупації міста Куп’янськ 55-річна викладачка місцевого ліцею перейшла на бік загарбників:
  • погодилась на пропозицію загарбників та у червні 2022  року добровільно обійняла посаду «в. о. директора» навчального закладу, створеного на базі ліцею;
  • допомагала окупантам впроваджувати освітні стандарти держави-агресорки;
  • повідомила вчителям та батькам учнів про встановлення і впровадження у навчальному закладі стандартів освіти РФ та подальше викладання предметів виключно на російській мові;
  • організувала підготовку приміщень до навчального року;
  • за особистим підписом склала відомість про виготовлення свідоцтв про повну загальну середню освіту для учнів;
  • підготувала для вручення випускникам ліцею атестати про основну загальну освіту російського зразка.
 
Справу розглядатимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.
 
Судитимуть викладачку, яка перейшла на бік ворога та очоліла ліцей під Харковом
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що псевдополіцейський під час окупації Ізюма працював у незаконній в'язниці рашистів.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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