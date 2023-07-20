20.07.2023 15:42 Дмитро Колонєй
Викладачка перейшла на бік ворога та очоліла ліцей під Харковом
У Харкові судитимуть освітянку за співпрацю із загарбниками.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, під час окупації міста Куп’янськ 55-річна викладачка місцевого ліцею перейшла на бік загарбників:
-
погодилась на пропозицію загарбників та у червні 2022 року добровільно обійняла посаду «в. о. директора» навчального закладу, створеного на базі ліцею;
-
допомагала окупантам впроваджувати освітні стандарти держави-агресорки;
-
повідомила вчителям та батькам учнів про встановлення і впровадження у навчальному закладі стандартів освіти РФ та подальше викладання предметів виключно на російській мові;
-
організувала підготовку приміщень до навчального року;
-
за особистим підписом склала відомість про виготовлення свідоцтв про повну загальну середню освіту для учнів;
-
підготувала для вручення випускникам ліцею атестати про основну загальну освіту російського зразка.
Справу розглядатимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0