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20.07.2023  15:12   Дмитро Колонєй

На Харківщині літня жінка вирощувала тисячі кущів забороненої рослини

Мешканка Харківщини займалася протизаконною справою.

Вирощувала тисячі кущів забороненої рослини літня жінка на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, правоохоронці встановили, що 61-річна мешканка села Яковлівка Лозівського району висаджувала та  вирощувала нарковмісні рослини. 
 
20 липня 2023 року під час обшуку за місцем мешкання жінки були знайдені 3160 кущів рослини снотворного маку.
Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.
 
Вирощувала тисячі кущів забороненої рослини літня жінка на Харківщині
 
Відкрита кримінальна справа про посів або вирощування снотворного маку чи конопель Кримінального кодексу України.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про жінку, яка незаконно виписувала рецепти на купівлю наркотиків.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  наркотики, мак, харків
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