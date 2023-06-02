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02.06.2023  16:05   Віталій Хінєвіч

Харків'янка незаконно виписувала рецепти на купівлю наркотиків

За даними слідства, 37-річна харків’янка, перебуваючи на посаді лікаря-психіатра декількох медичних приватних підприємств, систематично незаконно видавала рецепти на право придбання наркотичного засобу — метадону.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
«Вартість» одного незаконного рецепта варіювалась і складала від 300 до 500 грн. Усього встановлено понад 460 епізодів незаконної видачі лікаркою рецептів на території Київського району м. Харкова.  
Досудове розслідування проводили слідчі СВ ВП ХРУП №1 ГУНП в Харківській області. 
 
Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова. 
 
Обвинуваченій загрожує покарання до п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині встановлена особа окупанта, який зґвалтував жінку й побив її чоловіка.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  кримінал, харків
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