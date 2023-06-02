02.06.2023 15:45 Віталій Хінєвіч

На проспекті Гагаріна харківські комунальники переклали 175 метрів колектора

Бригади КП «Харківводоканал» замінили 175 метрів трубопровода та оперативно продовжують відновлювальні роботи на каналізаційному самопливному колекторі діаметром 1500 мм на проспекті Гагаріна у Слобідському районі, передає РЕДПОСТ .

Як розповів сьогодні, 2 червня, заступник директора з виробництва комплексу «Харківводовідведення» Ігор Вороненко, для прискорення темпів виконання робіт ремонтно-відновлювальні заходи проводяться цілодобово з використанням усієї необхідної спецтехніки та обладнання.

«З огляду на масштабність реконструкції одночасно проводимо декілька технологічних процесів. На ділянці, де замінили трубопровід, ведемо засипку і паралельно продовжуємо підготовчі заходи для подальшого оновлення колектора. Працюємо злагоджено, у ремонті задіяно кілька бригад, які виконують певні функції. Відновлена ділянка колектора дозволить не лише покращити якість водовідведення у цьому районі, а й підвищити надійність усієї мережі каналізації міста», - зазначив Ігор Вороненко.



